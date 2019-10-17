Mars увеличит инвестиции в Подмосковье

Компания Mars подписала инвестиционное соглашение с правительством Московской области, объем вложений составит пять миллиардов рублей, сообщила министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 17 октября.

«Компания построит новые мощности, в том числе линию производства кормов (для домашних животных — прим. «Ленты.ру»), а также проведет модернизацию очистных сооружений для фабрики», — рассказала она.

Егорова напомнила, что Mars является одним из крупнейших партнеров региона. В настоящий момент в области функционируют пять заводов. Новый проект будет реализован до 2023 года, уточнила министр.

«Двадцать пять лет назад мы увидели перспективу категории, кормов для домашних животных, хотя в те годы ее буквально не существовало. Сегодня эксперты оценивают ее объем на уровне 200 миллиардов рублей», — отметил президент Mars в России Валерий Щапов.