Группа Postmodern Jukebox приедет в Россию

Американская группа Postmodern Jukebox (PMJ) даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве в октябре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив Postmodern Jukebox был основан в 2011 году в Нью-Йорке пианистом и аранжировщиком Скоттом Брэдли. Группа получила известность благодаря своим ретро-каверам на современные популярные композиции.

«Приукрасив джазовыми и свинговыми аранжировками начала XX века главные песни всех на свете, от Talking Heads и Radiohead до Леди Гаги и Кэти Перри, PMJ превратились в передвижное шоу колоссального калибра, включающее 70 исполнителей», — отмечают организаторы.

Московский концерт состоится 24 октября в «ГлавClub Green Concert», билеты на него можно приобрести на сайте заведения. Выступление в Санкт-Петербурге состоится 23 октября в А2 Green Concert.

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