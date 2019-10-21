Уникальный центр малой авиации создадут в Подмосковье

Центр малой авиации создадут в Ступине к 2023 году, инвестиции в проект уже составили около 700 миллионов рублей, общий объем финансирования составит 13 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 21 октября.

«В Ступине появится действительно уникальный, первый такого уровня в России, современный центр малой авиации, который станет визитной карточкой Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, после открытия объекта будет создано около одной тысячи рабочих мест. В настоящий момент идет строительство ангара с командно-диспетчерским пунктом и брифинговыми помещениями для качественной подготовки пилотов к полетам, уточнил он.

Инвестиционное соглашение о производстве легких самолетов Victory, открытии учебного центра для пилотов было достигнуто в ходе Петербургского Международного экономического форума в начале июня 2019 года.