После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии курдское население оказалось под угрозой этнической чистки. Об этом заявил американский сенатор-демократ Боб Мененденс и предложил ввести санкции против России и Турции, передает Newsweek.

По мнению политика, каждый раз, когда возникает какая-либо проблема или конфликт, Россия оказывается в итоге победителем. Менендес также сообщил, что поддержал голосование в Палате представителей США, осуждающее решение Трампа по Сирии, и отметил, что американский лидер вынуждает курдов и потенциальных союзников штатов считать, что американская сторона может бросить их умирать на поле боя.

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Ранее сообщалось, что Трамп склоняется к тому, чтобы оставить в Сирии 200 бойцов специального назначения США. Среди них останутся те солдаты, которые уже имеют опыт борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Одной из целей американцев может также стать препятствование продвижению российских и сирийских сил к нефтяным районам.

Военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и ИГ, проводится в Сирии с 9 октября. В настоящий момент операция приостановлена по договоренности с США, которые ранее вывели войска с севера страны и отказались поддержать курдов. После этого курды заключили соглашение с официальным Дамаском.

После объявления об эвакуации американский войск из Сирии ряд западных журналистов и издания написали о победе России и президента Путина на Ближнем Востоке.

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