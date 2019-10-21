Россию обвинили во вмешательстве в еще не прошедшие американские выборы

Глава Facebook Марк Цукерберг обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы американского президента, которые пройдут в 2020 году. Об этом он заявил в интервью NBC.

Помимо России, Цукерберг обвинил в аналогичных действиях Китай и Иран. По его словам, страны применяют для вмешательства в выборы все более «изощренную» тактику. «Отчасти относительно 2020 года я уверен потому, что с 2016 года мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства в выборы по всему миру», — заявил он.

По словам главы Facebook, соцсеть удалила четыре сети аккаунтов, страниц и групп, которые скоординированно распространяли «недостоверную информацию». Три из них были из Ирана, и одна — из России.

8 октября Комитет сената США опубликовал доклад, в котором Россию в очередной раз обвинили во вмешательстве в выборы 2016 года. Согласно ему, российское «Агентство интернет-исследований» по указанию Кремля наносило репутационный ущерб бывшему сопернику президента США Дональда Трампа. Работники агентства якобы притворялись американцами и использовали рекламу, а также СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».

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