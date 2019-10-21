Подмосковное оборудование задействовали на АЭС в Бангладеш

Производитель высокосложного теплообменного оборудования «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил комплект барботера для энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Руппур» в Бангладеш. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в понедельник, 21 октября.

«40 процентов установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой "ЗиО", в том числе 100 процентов атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске», — рассказал зампредседателя регионального правительства Вадим Хромов.

Он уточнил, что представители компании также осуществляют сопровождение изготовления и шефмонтаж.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков. Барботер является составной частью системы компенсации давления реакторной установки.