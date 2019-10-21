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Голландские фермеры посетили козоводческое хозяйство в Подмосковье

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Подмосковную козоводческую ферму в Пушкинском округу посетила делегация фермеров из Нидерландов, сообщил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 21 октября.

«Фермеры обменялись рекомендациями по кормлению и содержанию коз и овец молочных пород», — рассказал Разин.

По его словам, гости осмотрели также предприятие по производству овечьего и козьего молока, и отметили его высокотехнологичность.

«В настоящее время на ферме завершается строительство цеха по переработке козьего и овечьего молока мощностью переработки в семь тонн молока в сутки», — добавил министр.

Разин отметил, что молоко овец и коз служит прекрасной сырьевой базой для производства сыров и кисломолочной продукции.

Фермеры из Нидерландов пригласили региональных коллег нанести ответный визит с целью дальнейшего обмена опытом.

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