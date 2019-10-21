Европе предсказали новые проблемы из-за Великобритании

Выход Великобритании из Евросоюза повлечет за собой экономические проблемы во многих странах Европы, заявила в интервью каналу CBS будущая глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«Для меня это [Brexit] вызывает большую печаль. Видеть, что они [британцы] отходят от Евросоюза, печально. Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах», — отметила Лагард.

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По ее словам, выход Великобритании из ЕС затронет и другие страны во всем мире — все они ощутят снижение благосостояния жителей.

19 октября парламент Великобритании отказался утвердить соглашение, которое премьер-министр Борис Джонсон заключил с Евросоюзом. Согласно ему, после выхода страны из ЕС будут создана таможенная граница, которая обеспечит особые торговые условия для Северной Ирландии.

Кристин Лагард займет должность главы ЕЦБ 1 ноября. На своем посту она сменит итальянца Марио Драги, руководившего Европейским центробанком с 2011 года.

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