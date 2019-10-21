Подмосковные дети-сироты представят волонтерские проекты

Конкурс волонтерских проектов для детей-сирот пройдет в Подмосковье 22 октября, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 21 октября.

«Конкурс проводится второй год подряд. В этом году 35 воспитанников из 10 образовательных организаций представят свои волонтерские проекты, каждый из которых имеет большую социальную значимость», — рассказала Забралова.

Министр уточнила, что финалисты получат наградные медали и денежные сертификаты.

Конкурс «Я — волонтер» направлен на развитие и формирование культуры добровольчества, привлечение к волонтерской деятельности детей-сирот из детских домов, говорится на сайте конкурса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов активней взаимодействовать с добровольческими организациями. По его словам, из региональной казны выделяются большие средства на поддержку добровольчества.