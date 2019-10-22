Названа дата выхода мюзикла «Монте-Кристо»

Российская кинопремьера мьюзикла «Монте-Кристо» состоится 9 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В прошлом году мы представили киноверсию мюзикла "Анна Каренина". Международный прокат имел громкий успех у зрителей и вызвал широкий резонанс в мировом профессиональном сообществе. Мы уверены, что наш легендарный "Монте-Кристо" умножит любовь к российскому мюзиклу и заслуженно станет легендой не только в России, но и в мире», — заявили продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.

Через несколько дней после российской премьеры лента выйдет в мировой прокат.

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