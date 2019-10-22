Al Jazeera убрала из эфира фильм об организованной атаке на бизнесмена из РФ

Журналист Al Jazeera Уилл Джордан уволился после скандала, связанного с решением телекомпании убрать из эфира расследование против лондонского бизнесмена, чей русский тесть Александр Щукин, один из создателей холдинга «Сибуглемет», поссорился со своими конкурентами и оказался под арестом. Об этом сообщает ресурс Inosmi со ссылкой на публикацию Guardian.

Причины, по которым трансляция была отменена, неясны, от комментариев Al Jazeera комментариев отказалась. Правительство Катара, финансирующее телекомпанию, заявляло, что «не осуществляет никакого редакторского влияния или контроля». Противники Al Jazeera с этим не согласны.

Журналист, который вел это расследование и по его результатам снял фильм «Мутное дело», уволился в знак протеста против этого решения, назвав его равносильным цензуре.

В расследовании шла речь о том, как оппоненты арестованного по обвинению в вымогательстве Александра Щукина обратились за поддержкой к британским парламентариям и членам Палаты лордов. Они пытались добиться ордера на арест имущества и заморозку активов дочери олигарха Елены и его зятя Ильдара Узбекова.

Автор расследования, которое велось в тандеме с собственным расследованием издания The Observer, изучил роль, которую сыграли обладающие хорошими связями российские лоббисты, журналисты и посредники в продвижении фильма «Кровавые угольные деньги», пишет издание. В этом фильме без каких-либо доказательств утверждалось, что Щукин стоял за исчезновением управляющего шахтой в Сибири.

Лондонский показ этого фильма, якобы ставшего частью кампании работников шахты в поддержку пропавшего управляющего, был отменен после того, как Узбеков подал в суд. В действительности, как показало расследование «Мутное дело», эта кампания была попыткой завладеть активами семьи Щукиных.

«Моя семья стала жертвой попытки организовать клеветническую кампанию, — рассказал Узбеков изданию The Observer. — Именно так действуют российские олигархи в наши дни — с помощью кампаний в СМИ, фальсификаций, взлома и наглой эксплуатации западных правительств и правовых систем, включая парламент Великобритании. Тем не менее на этом все не заканчивается, — нам уже несколько раз угрожали расправой».

В июле стало известно, что контрразведка Великобритании МИ-5 начала расследование в отношении незаконной лоббистской кампании, начатой в стране против российского бизнесмена Александра Щукина. Расследование началось после заявления со стороны министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса. Группа лоббистов, в которую, как пишет Sunday Times, входил член британского парламента и представитель премьер-министра по вопросам торговли сэр Генри Беллингэм, ставила своей целью добиться начала немотивированного расследования в отношении дочери бизнесмена Елены Щукиной и ее мужа Ильдара Узбекова, которое, по идее организаторов, должно было привести к конфискации имущества и их депортации.

В «скоординированной атаке» на Елену Щукину и Ильдара Узбекова участвовали также граждане России и Великобритании — Александр Коробко и Патрик Ньюман. Финансирование кампании, по данным Sunday Times, осуществлялось через американского юриста российского происхождения Эммануила Зельцера, который несколько лет назад «прославился» своим участием в разделе наследства партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили.

