Самый долгоживущий президент США попал в больницу

Бывший президент США Джеймс Эрл Картер-младший госпитализирован после неудачного падения в своем доме в штате Джорджия, в результате которого он сломал тазовую кость. Об этом сообщает CNN.

Как сообщили журналистам представители Картера, 95-летний бывший глава США находится «в хорошем расположении духа и ждет возвращения домой для восстановления».

Это второй раз за год, когда главный долгожитель среди американских президентов оказывается в такой ситуации — в мае он попадал в больницу с переломом шейки бедра.

В течение последних нескольких лет 39-й глава американского государства пережил успешное лечение от рака мозга. Он занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, а в 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира за «работу по поиску мирных способов разрешения международных конфликтов, за продвижение демократии и прав человека и за распространение экономического и социального развития» с помощью Центра Картера.

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