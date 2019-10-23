500 подмосковных студентов прошли зарубежную стажировку

Почти 500 студентов подмосковных вузов и колледжей прошли зарубежную стажировку с начала года, проинформировала министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства.

«Наши преподаватели также идут в ногу со временем и регулярно посещают другие страны для обмена опытом. В этом году стажировку уже прошли 42 преподавателя колледжей и 87 преподавателей вузов, которые посетили Финляндию и Ирландию», — рассказала Забралова.

По словам министра, преподаватели из разных стран также посещают Подмосковье. Директоры школ уже побывали на мастер-классах от специалистов из Сингапура, Финляндии, Армении, Германии, Эстонии, рассказала она.

Уточняется, что до конца года еще 60 подмосковных студентов пройдут курсы в Германии, Голландии и Австрии и Китае.

Ранее сообщалось, что региональные учителя освоили сингапурские методики преподавания.