Свыше 200 тысяч подмосковных детей зачислили в кружки

В Подмосковье с начала нового учебного года уже более 205 тысяч детей занимаются в различных кружках, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО в среду, 23 октября.

«Всего в кружках на сегодняшний день занимаются свыше 750 тысяч школьников», — отметила Забралова.

По ее словам, всего в регионе функционирует свыше 10 тысяч кружков и секций. Она подчеркнула, что власти уделяют большое внимание развитию

дополнительного образования.

«Мы реализуем новый проект "Наука в Подмосковье". За третий квартал сертификат проекта получили еще 1,6 тысячи кружков — это очень почетно и показывает высокий уровень обучения», — резюмировала Забралова.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости повышения качества образования в регионе. По его словам, учебные учреждения должны готовить конкурентоспособных специалистов. Для этого в регион для обмена опытом постоянно приглашаются иностранные специалисты, добавил он.