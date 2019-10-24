Раскрыты подробности смерти Милого убийцы

Британский серийный убийца Деннис Нильсен (Dennis Nilsen), умерший в мае 2018 года, скончался в результате разрыва брюшной части аорты. Об этом сообщает The Independent.

10 мая, за несколько дней до смерти, тюремщики обнаружили Нильсена лежащим в скрюченной позе от боли. Заключенного перевели в санчасть, где проверили пульс и артериальное давление, и после того, как выяснилось, что показатели в норме, Нильсен добровольно вернулся в камеру.

Вечером того же дня его состояние ухудшилось. По словам тюремного коронера, Нильсен несколько часов стонал от мучительной боли, лежа в собственных фекалиях. Заключенному вызвали скорую помощь, которая, как было установлено позднее, задержалась на 40 минут. Его доставили в больницу и успешно прооперировали, однако 12 мая он скончался, не справившись с большой потерей крови и стрессом из-за хирургического вмешательства.

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Нильсену было 72 года. В тюрьме он стал известным борцом за права заключенных и, в частности, добился принятия закона, позволяющего арестантам получать по почте материалы эротического содержания.

По версии полиции, Деннис Нильсен, известный как Милый убийца, в общей сложности убил 15 человек в период с 1978 по 1983 год в Лондоне и окрестностях; сам маньяк признался только в 12 расправах. Его жертвами становились только подростки и молодые мужчины — среди них были студенты, бездомные, приезжие, наркоманы и алкоголики. Нильсен испытывал тягу к некрофилии: тела всех своих жертв он раздевал, мыл, одевал в чистую одежду, фотографировал и устраивал с ними чаепития. Когда трупы начинали разлагаться и источать невыносимую вонь, мужчина, используя полученные в армии навыки мясника, расчленял их и разными способами избавлялся от останков: так, он смывал куски плоти в канализацию, что однажды вызвало засор. Сантехник, пришедший устранить его, сообщил об увиденном в полицию, после чего Нильсен был арестован.

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