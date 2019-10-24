Российский регион отчитается о реализации нацпроектов на специальном портале

В администрации Тамбовской области создали Единый информационный портал о региональных проектах. На нем будут размещать новости, посвященные ходу строительства объектов, финансируемых за счет средств нацпроектов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Будущее России. Национальные проекты».

Ресурс будет обновляться в ежедневном режиме. Подписку на него сможет оформить любой желающий. На портале также можно будет получить информацию о финансировании проектов, посмотреть фотоотчеты о проделанной работе.

Создание портала отвечает целям нескольких национальных проектов: в частности, «Производительность труда и поддержка занятости», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», которые рассчитаны до 2024 года.

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