Власти Подмосковья отчитались о замене дорожных знаков

В Московской области продолжается масштабная кампания по замене старых дорожных знаков, с начала года установлено свыше 5,5 тысячи новых объектов. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 24 октября.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, портал «Добродел» значительно ускорил процесс взаимодействия сотрудников Госавтоинспекции и дорожных служб.

«Оперативное реагирование [на обращения граждан] позволило улучшить качество проводимых работ, а также повысить уровень дорожной безопасности», — сказал он.

По его словам, основное количество несоответствий знаков нормативам выявлено на муниципальных дорогах — более 4,1 тысячи.

В начале месяца Гержик сообщил о заверении ремонтных работ на дорогах в 14 городских округах. Всего в области приведено в порядок более 1,8 тысячи дорог, что составляет 90 процентов от плана.