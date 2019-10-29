Названы поступления в бюджет Подмосковья от сельхозпроизводств

Поступления от сельхозпроизводств в консолидированный бюджет Подмосковья с 2014 года увеличились вдвое, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО во вторник, 29 октября.

«По поступлению налоговых сборов в консолидированный бюджет — с 2014 года мы выросли с 39 миллиардов по прогнозу почти до 80 миллиардов в этом году. Это сельхозпроизводство и переработка пищевой продукции», — рассказал Хромов.

Он уточнил, что за четыре года в агропромышленном комплексе было создано более 10 тысяч рабочих мест, а также привлечено 174 миллиарда инвестиций.

Он также рассказал, что за прошедшие четыре в агропромышленном комплексе региона было создано более 10 тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономический рост региона во многом обеспечивается успехами сельхозпроизводителей. По его словам, власти региона оказывают поддержку аграриям.