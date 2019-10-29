Власти Подмосковья рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение»

На мероприятия национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году в Подмосковье направили 5,5 миллиарда рублей, сообщила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 29 октября.

«Нацпроект "Здравоохранение" меняет качество и доступность медицинской помощи в регионе. У нас сокращается дефицит врачебных кадров, идет обновление оборудования, строятся новые больницы», — отметила Мухтиярова.

По ее словам, из выделенных средств 3,3 миллиарда — предусмотрены областным бюджетом.

Министра также рассказала, в рамках нацпроекта в текущем году были заключены контракты на приобретение 536 единиц медицинского оборудования. Его установят в 42 детских поликлиниках. Кроме того, на базе Клинской городской клинической больницы был организован центр амбулаторной онкологической помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что система медицинской помощи в регионе должна соответствовать мировым стандартам. По его словам, для этого в том числе необходимо решить проблемы дефицита кадров.

