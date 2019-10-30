Группа «Алиса» представит новый альбом в Москве

Группа «Алиса» представит в Москве свой новый альбом «Посолонь». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт коллектива состоится 16 ноября в Adrenaline Stadium. Билеты можно приобрести на сайте.

Отмечается, что пластинка была записана на средства, собранные при помощи краудфандинга. Новые песни группы на виниле или CD получили лишь те поклонники, которые внесли пожертвование. В свободной продаже «Посолонь» на подобных носителях не появится. В результате акции музыкантам удалось собрать более 17 миллионов рублей. Коллектив сообщил, что ограниченное количество поклонников группы сможет попасть на саундчек перед московским концертом.

Группа« Алиса» была образована в 1983 году в Ленинграде. Она записала более 20 альбомов. Автором многих песен коллектива является его солист Константин Кинчев. За время своего существования в группе сменилось около десятка разных музыкантов.

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