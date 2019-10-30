Дуэт Damien Dubrovnik приедет в «Мутабор»

Датские нойз-музыканты Кристиан Стадсгаард и Локе Рабек, более известные как дуэт Damien Dubrovnik, выступят в московском пространстве «Мутабор». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вечеринка, получившая название Rituals, состоится 2 ноября. Также в лайнапе заявлены такие исполнители, как литовец Эрнестас Садау, ливанец Rabih Beaini, проект Salo Mentale и венесуэльский музыкант Bear Bones, Lay Low.

Также посетителей ждут различные перформансы и инсталляции, общее число которых организаторы держат в секрете.

Билеты можно приобрести на сайте «Мутабора». Полный состав участников мероприятия доступен на странице вечеринки в Facebook.

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