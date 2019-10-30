Little Big, Manizha и Иван Дорн расскажут о музыкальной индустрии на WaveForum

В Москве пройдет WaveForum 2019, на котором специалисты музыкального бизнеса расскажут о работе индустрии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 16 ноября. Little Big, Manizha, Иван Дорн, АИГЕЛ, Максим Свобода, Sirotkin и еще множество известных артистов, продюсеров, музыкантов, битмейкеров, сонграйтеров, звукорежиссеров со всего мира соберутся, чтобы поделиться актуальными знаниями и рассказать, как они создают и продвигают современную музыку.

В течение дня в 12 залах выступят более 65-ти экспертов по различным темам: аранжировка в 2019 году, мастеринг, продюсирование, продвижение и монетизация своего творчества, стриминг, профессиональное позиционирование, концерты и туринг. Также пройдут живые мастер-классы с профессиональными музыкантами и тематические панельные дискуссии о цифровых площадках, звукорежиссуре, организации концертов, менеджменте артиста и лейблах.

Форум пройдет в ТРЦ «Авиапарк». Билеты можно приобрести на сайте.

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