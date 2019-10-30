Воробьев назвал цифровизацию ключевой задачей для развитии здравоохранения

Цифровизация и развитие первичного звена являются приоритетными направлениями для развития здравоохранения Подмосковья, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в среду, 30 октября.

«Мы стараемся внедрить самые новаторские идеи. Ключевая задача — это цифровизация всех мероприятий, связанных и с первичным звеном, и с высокотехнологичной помощью», — сказал глава региона на заседании президиума Госсовета на тему «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».

По его словам, использование новых технологий позволяет повысить эффективность работы медучреждения и отдельно взятого специалиста.

Воробьев также рассказал, что в Подмосковье большие средства вкладывают в новые стационары, в капитальный ремонт и строительство новых поликлиник. Кроме того, в регионе реализуются программы по привлечению узких специалистов, в частности, власти помогают медикам в приобретении жилья, напомнил он. По его словам, соципотека очень востребована.