Раскрыта неожиданная польза веры в дьявола

Международная группа ученых выяснила, что вера людей в сверхъестественное, в том числе в дьявола и нечистую силу, связана с распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщает издание Science Alert.

Эпидемии, в том числе вспышки чумы, способствовали популярности так называемого морального витализма — веры в то, что здоровье человека зависит от сил добра и зла. При этом поведение человека, убежденного в существовании сверхъестественных сил, может действительно снижать риск заболеваний, что укрепляет убеждения.

В исследовании приняли участие около 3100 студентов из 28 стран мира. Оказалось, что, чем сильнее в регионе распространены такие заболевания, как малярия, тиф и лихорадка денге, тем больше вероятность, что жители верят в колдовство, сглаз или дьявола. Моральный витализм являлся не просто суеверием, а функциональным поведением, дающим адаптивное преимущество.

Ранее в октябре психолог Нил Дагналл из Городского университета Манчестера (Великобритания) объяснил веру в духов тремя причинами. Согласно заявлению специалиста, человек может объяснять наблюдаемые явления с помощью мистических убеждений. Сверхъестественный опыт может вызываться воздействием на мозг электромагнитных полей или отравлением токсичными соединениями.

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