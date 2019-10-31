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Опубликовано видео издевательств над устроившим бойню в Забайкалье солдатом

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Издевательства над рядовым Рамилем Шамсутдиновым со стороны старослужащих, которых позже он расстрелял в карауле воинской части в Забайкальском крае, попали на видео. Запись в четверг, 31 октября, «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как обнаженного Шамсутдинова заставляют несколько раз окунать голову в унитаз, после чего кто-то за кадром нажимает на кнопку слива. Кроме того, на видео попал момент, как на лежащего на кафельном полу срочника кто-то мочится. При этом на спине Шамсутдинова видны следы от побоев.

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