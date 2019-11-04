В российской мечети произошел пожар

В Уфе произошел пожар в мечети «Хамза-Хаджи», загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

Возгорание произошло поздно вечером 3 ноября. Огонь успел распространиться на площади в 15 квадратных метров, после чего пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал. В тушении принимали участие 22 человека и шесть единиц техники.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС, пишет региональное отделение ГТРК. Причины возгорания пока неизвестны.

28 сентября в Санкт-Петербурге 28-летний местный житель поджег здание храма на Васильевском острове. Существенного ущерба зданию нанесено не было. Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!