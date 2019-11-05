20 молочных ферм открыли в Подмосковье за пять лет

Двадцать молочных ферм и животноводческих комплексов открыли в Подмосковье в период с 2014 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО во вторник, 5 ноября.

«Открытые за последние пять лет производства принесли в экономику области инвестиции на сумму свыше семи миллиардов рублей, создали около 500 новых рабочих мест», — отметил Хромов.

По его словам, на территории 15 комплексов содержат свыше 10 тысяч коров. Кроме того, за этот период в регионе появилось несколько заводов по переработке молока, рассказал он.

В свою очередь, министр сельского хозяйства региона Андрей Разин уточнил, что объем производимого на новых предприятиях молока превышает 20 тысяч тонн в год.

По его словам, они также способствуют укреплению «продовольственной безопасности» Подмосковья. Министр выразил уверенность в том, что экспорт молочной продукции будет расти.

