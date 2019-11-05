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В Москве покажут рекламные ролики победителей «Каннских львов»

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В Москве пройдет презентация 66-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На презентации покажут рекламные ролики победителей фестиваля, который проходил в Каннах с 17 по 21 июня. На фестивале 2019 высоких результатов добились и российские компании: отечественные креативщики увезли из Канн шесть Львов. Особо была отмечена работа UTair «Туда, где вас ждут», получившая награду в категории Creative Strategy.

Организаторы показа в Москве отмечают, что в этом году ключевыми темами «Каннских Львов» стали определение места брендов в культуре, переосмысление креативности, доказательство ценности творчества, цифровая экономика, креативность стратегии, а также вопросы доверия и этики в рекламной индустрии. Гостями фестиваля были режиссер Альфонсо Куарон, актеры Лора Дерн и Джефф Голдблюм, обладатель «Грэмми» Джон Ледженд, трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд, французский композитор-мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр.

Московский показ состоится 15 ноября в Московском Доме Кино. Билеты можно приобрести по ссылке.

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