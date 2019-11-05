Участники нацпроекта по повышению производительности получат помощь властей

Минэкономразвития предложило расширить перечень информационно-консультационных услуг по развитию экспорта для предприятий, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

В перечень предлагается включить помощь в поиске иностранных партнеров для заключения контрактов на экспорт продукции. «Данная услуга будет оказываться по мере необходимости по запросу соответствующих участников и будет востребована по экспертным оценкам не менее чем у 30 процентов предприятий-участников акселерационной программы», — говорится в постановлении.

Также проект постановления предусматривает расширение перечня направлений средств, предоставляемых Российскому экспортному центру из федерального бюджета на реализацию программы.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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