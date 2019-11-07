Более 100 тонн яблок собрали в ходе экоакции в Подмосковье

Более 100 тонн яблок собрали в Подмосковье в рамках экологической акции «Дай яблокам второй шанс», которая длилась месяц, сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его цитирует РИАМО в четверг, 7 ноября.

Все фрукты, собранные дачниками, были отправлены на вторичную переработку для сельскохозяйственных нужд, в частности, на компостирование и на корм скоту, пояснил он.

По его словам, акция получила положительный отклик у жителей области, поэтому было принято решение сделать акцию ежегодной.

«Эта и другие экоакции (...) направлены на снижение объемов полигонного захоронения и увеличение доли перерабатываемого вторсырья», — сказал Велиховский.

В январе после новогодних праздников проходила акция «Подари своей елке вторую жизнь!». Из собранных елок были сделаны две детские площадки в детдомах Балашихи и Егорьевска. Ожидается, что в этом году акцию повторят.