У телеканала «Дождь» сменится главный редактор

Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко. Об этом журналист сообщил в Facebook.

Ранее Дзядко в течение трех лет занимал пост заместителя главного редактора RTVI. 13 декабря станет его последним рабочим днем на прежней должности.

Дзядко уже сотрудничал с «Дождем»: он работал на канале в качестве ведущего. Вместе со своими братьями Тимофеем и Филиппом он вел авторскую передачу «Дзядко 3». Четыре года назад журналист сменил работу. «За последние четыре года, что я не работаю на "Дожде", изменилось примерно все — в России, российской и мировой журналистике и прочее», — заявил Дзядко.

Сейчас должность главного редактора «Дождя» занимает Александра Перепелова. В августе 2017 года она сменила на этом посту Романа Баданина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!