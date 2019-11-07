МСП Банк и казахстанский Фонд Даму займутся развитием малого и среднего бизнеса

На площадке XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева 7 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между МСП Банком (дочерний банк Корпорации МСП) и казахстанским Фондом развития предпринимательства «Даму». Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Подписи под документом поставили председатель правления фонда Гаухар Бурибаева и председатель правления банка Дмитрий Голованов.

Соглашение предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества между организациями в сфере поддержки и развития микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП).

Основными направлениями взаимодействия будут финансово-гарантийная поддержка субъектов МСП, реализация комплекса мер по поддержке экспортоориентированных субъектов ММСП, а также поддержка создания и развития совместных проектов. Документ предусматривает и другие формы сотрудничества, включая торгово-производственную и научно-техническую кооперацию, приграничную торговлю между российскими и казахстанскими субъектами МСП.

