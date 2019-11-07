Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поводом для демарша стала поездка в Москву представителей властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна. По утверждению официального Баку, их визит в Россию и встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров носят провокационный характер и способствуют «30-летним попыткам Армении закрепить статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана».

Азербайджан ожидает, что Россия примет меры, чтобы предотвратить «подобные незаконные визиты».

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Российский посол, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд представителей непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны.

Аналогичная ноты была вручена Бочарникову 15 октября. Тогда поводом стало посещение Нагорного Карабаха заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным. Российский политик выступил на форуме «Сотрудничество во имя справедливости и мира».

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.