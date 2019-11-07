Воробьев рассказал о росте экономики Подмосковья

Ежегодный рост экономики Московской области составляет 3,5-4 процента, регион намерен сохранить высокие темпы с помощью программ поддержки инвесторов, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в четверг, 7 ноября.

«Экономика Московской области неплохо растет. (...) Конечно, хочется высокие темпы держать. Поэтому наша задача — реализовывать максимально программу поддержки, защиты инвесторов», — сказал Воробьев на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

Он напомнил, что в Московской области находится специальный Центр содействия строительству. «Когда вы к нам приходите, у вас не будет болеть голова по поводу оформления огромного количества бумаг, связанных со стройкой», — заверил Воробьев.

Губернатор неоднократно заявлял о важности привлечения новых инвестиций. По его словам, они обеспечивают благосостояние области. По инициативе Воробьева в регионе был разработан так называемый золотой стандарт работы с инвесторами.