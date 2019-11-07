Рок-группа «Танцы Минус» выступит на «РЖД Арене» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что 10 ноября музыканты откроют матч Локомотив-Краснодар. 1 декабря на площадке также выступит российский музыкальный проект Guru Groove Foundation, сочетающий в своем творчестве авторскую песню и джаз-фьюжн. Вход на концерты будет осуществляться по билетам на матч. Для детей младше шести лет предусмотрено бесплатное посещение.

Группа «Танцы минус» была основана в 1992 году Вячеславом Петкуном. За это время музыканты выпустили пять студийных альбомов и более десятка клипов. Среди наиболее известных хитов коллектива — «Город», «Половинка», «Цветут цветы», «10 капель» и «Иду». Последняя композиция была использована в качестве саундтрека к фильму «Брат-2».

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