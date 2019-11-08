«Зеленый день» заменит в России «Черную пятницу»

Сбербанк надеется, что инициированная им в ноябре акция «Зеленый день», в будущем заменит в России «черную пятницу» и распространится и на другие компании. Об этом заявил первый зампред банка Лев Хасис, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 8 ноября.

«Мы очень хотим, чтобы "Зеленый день" воспринимался в стране не как мероприятие Сбербанка, а именно как "Зеленый день" — самый выгодный день в году. И в этой связи мы пропагандируем идею участия партнеров», — отметил Хасис.

По его словам, компании, желающие присоединиться к акции и предоставить клиентам скидки, смогут использовать рекламную кампанию, подготовленную Сбербанком.

Акция «Зеленый день» пройдет в России в ноябре: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов. В ее рамках клиенты смогут получить скидки от банка, компаний экосистемы Сбербанка и более 150 партнеров.

Всего будет доступно более 10 тысяч предложений, воспользоваться ими сможет любой житель России. Как отмечается, в этом году все спецпредложения и скидки будут размещены в новом каталоге в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

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