Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей

Правительство России разрабатывает меры по разрешению ситуации с сокращением числа врачей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в пятницу, 8 ноября.

По словам Пескова, существует также набор мер в национальных проектах, направленных на повышение статуса медицинских профессий. Комплекс мер по развитию первичного звена здравоохранения в настоящий момент дорабатывается, уточнил представитель Кремля.

В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека. Наиболее негативную динамику на конец 2018 года продемонстрировал Чукотский автономный округ. Изначально министерство представило другие данные, согласно которым лидером по оттоку медиков была Бурятия.

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