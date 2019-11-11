Всероссийский форум выпускников детских домов открылся в Астрахани

Первый всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» открылся в Астрахани в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии участвуют более 300 выпускников детских домов со всей России, а также представители федеральных и региональных органов власти, уполномоченные по правам ребенка.

В течение трех дней на площадках форума пройдут мастер-классы, тренинги и дискуссии по юридической грамотности, профориентации и другим актуальным темам. В частности, эксперты поднимут вопросы социального патронажа детей-сирот, добровольческих инициатив в сфере постинтернатного сопровождения.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова направила приветствие гостям и участникам форума, в котором отметила важность разработки по-настоящему эффективных действенных мер по поддержке выпускников детских домов.

В свою очередь, губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что более 90 процентов детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. По его словам, в регионе удается пристальное внимание развитию института приемных семей.

Форум проходит при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

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