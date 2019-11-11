Глобальный форум молодых дипломатов впервые пройдет в Москве

Третий Глобальный форум молодых дипломатов, являющийся ключевым мероприятием Совета молодых дипломатов МИД России, впервые пройдет в Москве 13-15 ноября. Предыдущие встречи — в 2017 и 2018 годах — состоялись в Сочи.

Нынешний форум станет рекордным по количественной и географической составляющей — его посетят более 160 делегатов из 85 государств мира.

Главная тема предстоящей дискуссии — «Изменение глобального миропорядка».

Впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания Меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ. По итогам работы планируется принять заявление участников, а также провести основательную работу по выработке положений Устава Международной Ассоциации молодых дипломатов.

Специальными гостями форума станут: заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, международный обозреватель и глава «Русской гуманитарной миссии» Евгений Примаков, специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал и другие.

Глобальный форум молодых дипломатов - результат шестилетней деятельности Совета молодых дипломатов МИД России (СМД) по организации и проведению аналогичных мероприятий, в которых традиционно участвуют действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. Закрытый формат обсуждения позволяет откровенно и непредвзято рассмотреть текущую повестку дня, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международных отношений.

