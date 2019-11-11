Подмосковье и Афганистан усилят сотрудничество в сфере высшего образования

Чрезвычайный и полномочный посол Афганистана в России Латиф Баханд и заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов обсудили сотрудничество в сфере высшего образования. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 11 ноября.

В ходе встречи стороны договорились рассмотреть возможность обучения студентов из Афганистана в подмосковных вузах в рамках контрактной системы.

Кроме того, они обсудили развитие экспорта подмосковных товаропроизводителей в Центральную Азию. По итогам работы за 2018 год взаимный товарооборот Московской области с Афганистаном увеличился и составил 2,036 миллиона долларов, рассказал Вадим Хромов.

«Сейчас преимущественно в Афганистан поставляется топливо, продукция тяжелого машиностроения, вакцины и диагностические препараты, древесина, какао», — уточнил Хромов.

По его словам, в будущем планируется проведение совместных семинаров, направленных на развитие экспортного потенциала