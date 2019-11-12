Воробьев поручил качественно отрабатывать обращения жителей

Муниципальные центры управления в Подмосковье должны качественно реагировать обращения жителей, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 12 ноября.

«Скоро наступит холодная погода. В этот период традиционно растет число жалоб на отопление», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он призвал обратить особое внимание на блок ЖКХ, в частности, деятельность управляющих компаний.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России в конце 2018 года. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных. Ранее Воробьев положительно оценил его работу.

В октябре, презентуя Центр управления регионом губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, Воробьев заявил, что автоматизация процессов позволяет добиться доверия к власти.