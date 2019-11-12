Инвестиционный потенциал Подмосковья представят в Индии

Презентация инвестиционного потенциала Подмосковья состоится по поручению губернатора в Индии с 12 по 15 ноября, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО во вторник, 12 ноября.

В рамках визита запланировано проведение конференции для индийского бизнеса, встреча с представителя правительства Нью-Дели, конфедерацией индийский промышленности. Кроме того, подмосковная делегация собирается посетить одно из предприятий Uflex Group, где производится гибкая вакуумная упаковка.

Хромов отметил, что за последние три года внешнеторговый товарооборот Московской области с Индией вырос почти на 30 процентов. В прошлом году он составил 857,1 миллиона долларов, уточнил зампред.

По его словам, на сегодняшний день в области работают десять компаний с участием индийского капитала. В частности, речь идет о дочерней компании холдинга Uflex Group на территории особой экономической зоны «Ступино-Квадрат», фармацевтическом предприятии в «Дубне».

Отмечается, что в ходе роуд-шоу стороны уделят особое внимание вопросам развития медицинской промышленности.