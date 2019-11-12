Эксперты по производительности труда отобрали образцовые предприятия

Эксперты Федерального центра компетенций в области повышения производительности труда отобрали две компании из Оренбургской области, на базе которых создадут образцовые производственные потоки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Среди отобранных предприятий оказались птицефабрика ЗАО «ПФ Оренбургская» и ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт "Оренбург"».

С их помощью эксперты намерены показать примеры успешной реализации федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Работы на них начнутся в феврале 2020 года.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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