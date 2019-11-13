В Италии на озере Комо прошла церемония награждения лауреатов международной премии «Best for Life Design - 2019», организатором которой выступил Фонд «Социальные проекты и программы».

Best for Life design Forum & Award — один из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна. Руководствуясь принципом объединения креативной и деловой среды, премия предоставляет уникальную платформу для дизайнеров и компаний, которые вместе формируют новый взгляд на потенциал развития форм и концепций реализации пространства.

В нынешнем году лауреатами премии стали: Barvikha Hotel & Spa, сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, авторский дом Roza Rossa KR Properties, Сибирь Девелопмент, YNinterior, New Art international design school, Русский нестандарт, ENHEL Wellness Spa Dome, ORBI GROUP, КБ «Восточный», СК «Ингосстрах-Жизнь», студия мебели ODINGENIY, проект «Визуал наповал», сеть салонов БИНООПТИКА, торговая сеть «Пятерочка», ГК «А-100 Девелопмент», сеть салонов маникюра и педикюра «Пальчики», LEGENDA Intelligent Development, торговая сеть «Перекресток», ГК «Пионер», Sezar Group, «Капитал Лайф Страхование Жизни», Суши Wok, транспортная компания «ПЭК», бренд SANITA LUXE, УК «Развитие» девелопер проекта Семейный квартал «МИР Митино».

В рамках деловой части мероприятия, были представлены лучшие проекты компаний в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна, с целью создания коллабораций и нетворкинга. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе, Италии, России, Белоруссии, Казахстана, Грузии и других.

В рамках мероприятия, состоялся бизнес-завтрак и авторская лекция с почетным экспертом премии и мировой звездой дизайна Каримом Рашидом. Карим поделился самыми актуальными трендами, рассказал о собственном видении дизайна будущего и современного визуального искусства. «Я рад принять участие в форуме и премии «Best for Life Design». Очень важно, иметь среди партнеров такие организации, которые содействуют развитию дизайна, как такого инструмента, который формирует наше будущее и культуру. Хороший дизайн должен стремиться к оригинальности и функциональности, потому что дизайн — для ежедневной жизни. Совместно, мы должны искать новые языки, семантику, эстетику, материалы и параметры поведения. Именно так, мы меняем мир!» — заявил он.

