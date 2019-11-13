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Мужчина проигрался в карты и поджег победителя

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Жителя американского штата Флорида обвинили в поджоге автомобиля мужчины, которому он проиграл в карты. Об этом сообщает сайт Tampabay.

По словам свидетеля преступления, 21-летний Майкл Псилакис (Michael Psilakis) 29 октября играл в карты с ним и еще одним любителем азартных игр. Последний выиграл у американца тысячу долларов (64,3 тысячи рублей). Проигравший был сильно расстроен.

Очевидец сообщил, что на следующий день Псилакис написал ему сообщение, что собирается снова играть в карты с этим же человеком, а позже добавил, что проиграл еще 2,5 тысячи долларов (160,9 тысячи рублей). Он якобы спросил свидетеля, не убить ли ему удачливого игрока. Очевидец попытался отговорить его, но позже Псилакис снова позвонил и сказал, что все еще думает об этом.

30 октября мужчину, который ездил на арендованном автомобиле Ford Taurus, видели с Псилакисом в последний раз. После этого он был объявлен пропавшим без вести.

Позже в лесу недалеко от заповедника Ки Виста строители нашли сожженный Ford с телом неизвестного человека внутри. Тело мужчины не было опознано. 2 ноября по обвинению в незаконном хранении оружия помощники шерифа задержали Псилакиса. Через несколько дней ему предъявили обвинение предумышленном убийстве.

На допросе Псилакис сказал, что жертва высадила его в тот вечер возле дома его матери. Помощник шерифа заметил, что через гольфы задержанного сочится кровь. Псилакис показал большой ожог на своей голени и сказал, что его девушка во время ссоры пролила ему на ноги горячее масло.

После обнаружения сожженного автомобиля сотрудники правоохранительных органов допросили мать Псилакиса. Женщина рассказала, что нашла кровь в своем гараже. Во время обыска автомобиля задержанного правоохранители нашли украденный пистолет. В телефоне Псилакиса они обнаружили поисковые запросы: «можно ли стрелять через сиденье» и «как лечить ожоги».

Знакомая подозреваемого сообщила полицейским, что нашла 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) в сейфе, который использовал Псилакис, и его окровавленное нижнее белье в своей стиральной машине. Вечером 30 октября задержанный написал ей: «У меня ожоги третьей степени».

Позже полицейские нашли на месте преступления гильзу от пистолета, обнаруженного в машине Псилакиса. Еще четыре гильзы были слишком сильно обожжены для проведения экспертиз. В дополнение к убийству Псилакису могут быть предъявлены обвинения в хранении оружия, угоне автомобиля и сопротивлении аресту.

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