Российские высокотехнологичные препараты пойдут на экспорт

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) с 5 по 7 ноября прошла крупнейшая международная фармацевтическая выставка CPhI Worldwide 2019, на которой свою продукцию представили ведущие мировые фармацевтические компании.

CPhI Worldwide — признанная во всем мире выставка, которая объединяет под одной крышей более 100 000 фармацевтических специалистов и дает возможность для поиска новых решений в бизнесе и расширения глобального рынка. Это единственная платформа, формирующая мировую фармацевтическую повестку на протяжении 30 лет.

Первые российские компании не так давно стали представлять свои высокотехнологичные продукты на этом мероприятии, а сегодня уже приковывают внимание специалистов со всего мира. Особенно это заметно в биотехнологической сфере, где Россия накапливает свои компетенции экспоненциально.

В этом году Россию представляли около десяти компаний-производителей. Особое внимание было приковано к создателям первого биосимиляра самого дорогого препарата в мире (МНН: экулизумаб) — компании «Генериум». В портфеле компании сосредоточены уникальные и крайне сложные в разработке и производстве препараты для лечения широкого спектра редких заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диагностики туберкулеза.

«На подобных мировых конгрессах нам удается провести массу встреч с нашими текущими партнерами и познакомиться ближе с потенциальными. Насыщенная деловая программа и колоссальный интерес со стороны мирового фармацевтического сообщества к нашим продуктам свидетельствуют, в первую очередь, о высоких темпах развития биотехнологий, которые в последнее время являются трендом в отечественной фарминдустрии. На наш взгляд, успех последних лет обусловлен высоким профессиональным уровнем российских ученых-биотехнологов и взрывным ростом экономических показателей в этом сегменте», — отметил генеральный директор компании «Генериум» профессор Дмитрий Кудлай.

Отечественный производитель провел десятки встреч с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в приобретении российских лекарств.

«Экспортная стратегия нашей компании подразумевает постепенный переход от развивающихся рынков к странам с высокими регуляторными требованиями. На сегодняшний день Генериум готов к поставкам в страны Латинской Америки и Ближнего Востока, где наши препараты находятся на завершающих этапах регистрации», — рассказал глава международного направления компании Дмитрий Мамыкин.

Наиболее востребованными у зарубежного фармсообщества оказались новые биоаналоговые препараты компании, которые были зарегистрированы совсем недавно и успели стать настоящими блокбастерами. Среди них — препараты для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и аГУС, болезни Гоше и кистозного фиброза. С выходом данных лекарств на рынок Россия укрепила свои позиции в мировом рейтинге производителей препаратов для лечения орфанных патологий.

