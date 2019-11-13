Хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный как Гуф, даст большой сольный концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Рэпер выступит на площадке «Главклуб Green Concert» 16 ноября. Билеты можно приобрести на сайте.

Гуф — сооснователь и участник группы Centr, основатель лейблов ZM Nation и «ЦАО Records». За свою 18-летнюю карьеру артист выпустил 11 полноформатных релизов и столько же синглов в качестве основного и приглашенного артиста, а также принял участие в записи альбомов многих коллег по сцене. Среди них — Баста, Птаха, Slim, «Каспийский Груз», Смоки Мо и Рем Дигга.

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