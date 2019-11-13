Власти Подмосковья рассказали о производстве хлеба

Подмосковные производители с начала года выпустили 244 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 13 ноября.

По его словам, на производстве хлебобулочной продукции специализируется более 200 предприятий. «Наибольшим спросом в Московском регионе пользуются хлеб и батоны из пшеничной муки — более 43,7 процента», — рассказал министр.

На втором месте, по его словам, находится черный хлеб. Разин отметил увеличение спроса на диетические, зерновые и национальные хлебобулочные изделия.

Ранее в Минпромторге сообщили, что за последнее десятилетие потребление хлеба в России упало на четверть. В ведомстве отметили, что люди осознанно отказываются от этого продукта, это не связано с уровнем доходов.