Активы Rambler Group стали лидерами по посещаемости в рунете

Ресурс Rambler.ru стал наиболее посещаемым медиа в российском интернете. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Similar Web за октябрь. В топ-10 также вошли еще три медиаактива Rambler Group — издания «Лента.ру», «Газета.Ru» и вертикаль Рамблер/Новости.

Rambler.ru занял 7,2 процента рынка русскоязычных медиаресурсов. Его посещаемость составила 135,5 миллиона визитов, а число уникальных посетителей превысило 25,2 миллиона. Глубина просмотра сайта составила 4,49 страницы — этот показатель является лучшим среди медиа из топ-10, пояснили в Rambler Group.

Посещаемость «Ленты.ру» в прошлом месяце превысила 103 миллиона визитов, издание заняло третье место. Аудитория сайта составила 21,4 миллиона уникальных пользователей. При этом более 68 процентов пользователей читают материалы издания с мобильных устройств.

На восьмом и девятом месте разместились News.rambler.ru и «Газета.Ru» с 54,6 и 43,3 миллиона визитов соответственно. На оба ресурса почти одинаково заходят как с мобильных, так и с десктоп-версий.

В Rambler Group отмечают, что все медиаактивы Rambler Group, вошедшие в топ-10 также заняли лидирующие позиции по средней продолжительности просмотра материалов. Больше всего времени — 5 минут 33 секунды — посетители проводили на сайте Rambler.ru. На втором месте оказалась «Газета.Ru» (5 минут 12 секунд), на третьем — News.rambler.ru (3 минуты 21 секунда), замыкает четверку «Лента.ру» (3 минуты 5 секунд).

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