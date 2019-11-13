ФАС высоко оценила подход подмосковных властей к вопросам конкуренции

Московская область активно развивает механизмы конкуренции на местах, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

По его словам, власти стираются сделать все необходимое, чтобы коммерческая деятельность в регионе осуществлялась в соответствии с законодательством.

«Мы стараемся сделать так, чтобы система торгов, конкуренции, вовлечение малого бизнеса, частно-государственное партнерство — все было не на бумаге, а внедрено в разных муниципалитетах», — подчеркнул Воробьев.

В свою очередь, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев назвал Подмосковье передовым регионом во многих аспектах.

«Я увидел здесь очень много того, чего нет в стране. Это касается и внедрения комплаенса во всех органах исполнительной власти Московской области, таких областей больше нет в России», — сказал он.

Артемьев добавил, что в области очень развита электронная система торгов. а также система реагирования.

